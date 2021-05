Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo gaan in kleedkamer uit hun dak na bekerwinst

Na de 2-1 overwinning in de finale tegen Atalanta Bergamo voor 43.000 toeschouwers in Reggio Emilia was het groot feest in de kleedkamer van de club die na negen landstitels op rij dit seizoen zijn meerdere moest erkennen in Internazionale. Met nog één wedstrijd te spelen in de Serie A, is het nog maar de vraag of De Ligt en co zich plaatsen voor de Champions League.

Die zorgen waren woensdagavond even vergeten na de bekerwinst. ,,Dankbaar dat ik deze prijs mag winnen ten overstaan van de fans‘’, postte De Ligt op zijn Instagram-account. Na het winnen van de landstitel vorig jaar en de Italiaanse Super Cup is de beker de derde prijs die hij als speler van Juventus verovert.

De Ligt had in de finale tegen Atalanta zijn handen vol aan zijn tegenstander Duvan Zapata. Hij herstelde zich echter van een moeizaam begin en kreeg in vrijwel alle kranten een (ruime) voldoende.

Volledig scherm Matthijs de Ligt poseert met de Coppa Italia. © Juventus FC via Getty Images

Pirlo

Of de bekerwinst genoeg is om trainer Andrea Pirlo in het zadel te houden, is nog de vraag. Zelf ziet de oud-speler genoeg perspectief. ,,De club zal beslissen of ik blijf, maar ik wil graag doorgaan omdat ik graag coach en ik hou van deze club die me zoveel voldoening heeft gegeven. Mijn doel is om door te gaan.”

Volledig scherm © Juventus FC via Getty Images

