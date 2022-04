Matthijs de Ligt met Juventus naar bekerfinale, scorende Becker grijpt mis met Union

Met videoMatthijs de Ligt heeft met Juventus voor het derde jaar op rij de finale van het Italiaanse bekertoernooi bereikt. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri won ook de return tegen Fiorentina, met 2-0. Federico Bernardeschi opende na een half uur de score in Turijn, Danilo maakte in de blessuretijd de tweede treffer.

Juventus had begin maart in Florence al met 1-0 gewonnen. De Ligt speelde in de return de hele wedstrijd centraal achterin naast Leonardo Bonucci.

Juventus strijdt op 11 mei in Rome met Internazionale om de Coppa Italia. De Milanese ploeg van de Oranje-internationals Stefan de Vrij en Denzel Dumfries versloeg in de halve finales stadgenoot AC Milan. Juventus won de Italiaanse beker vorig jaar door Atalanta met 2-1 te kloppen. In 2020 verloor de ‘Oude Dame’ via strafschoppen van Napoli.

Bekijk de 2-0 van Juventus.

DFB-Pokal

In Duitsland bereikte RB Leipzig dankzij een doelpunt van Emil Forsberg in de blessuretijd de Duitse bekerfinale. De Zweedse invaller kopte in de 92ste minuut raak en besliste daarmee het duel met 1. FC Union Berlin: 2-1. De Nederlandse aanvaller Sheraldo Becker had de club uit Berlijn in de 25ste minuut op voorsprong gezet.

De oud-speler van Ajax, PEC Zwolle en ADO Den Haag schoot een voorzet vanaf de rechterkant tegendraads binnen. Leipzig kwam na een uur spelen op gelijke hoogte via een strafschop van André Silva. Het duel leek een verlenging te krijgen, tot Forsberg in de extra tijd raak kopte.

Leipzig strijdt op zaterdag 21 mei in het Olympiastadion van Berlijn met SC Freiburg om de DFB-Pokal. Freiburg, de club van doelman Mark Flekken, won dinsdag al met 3-1 bij Hamburger SV. Beide finalisten wonnen de Duitse beker nog nooit. Leipzig stond wel al twee keer eerder in de finale.