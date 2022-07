‘Matthijs de Ligt verruilt Juventus voor Bayern München’

Mark van Bommel haalt oud-Aja­cied Toby Alderwei­reld naar Antwerp: ‘Mondeling akkoord’

De opvallende transfer van Toby Alderweireld (33) naar Antwerp is zo goed als rond. De Belgische club van trainer Mark van Bommel bevestigt dat er een akkoord is met Al-Duhail uit Qatar over een definitieve transfer van de verdediger.

11 juli