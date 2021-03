Max opgenomen bij de Mannschaft, Kökcü in Turkse selectie voor duel met Oranje

‘Engelse voetbal­bond deed te weinig om kinderen te beschermen tegen misbruik’

17 maart De Engelse voetbalbond FA deed tussen 1995 en 2000 te weinig om kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik. ,,Er was sprake van grote institutionele tekortkomingen, waarvoor geen excuus is”, luidt het harde oordeel van een onafhankelijk onderzoek. Daarnaast schoot de bond tekort in de zaak rond een veroordeelde pedofiel die ooit werkzaam was bij onder meer Manchester City.