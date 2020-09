Mbappé bezorgt Frankrijk met fraaie solo de zege, Portugal wint zonder Ronaldo simpel van Kroatië

nations leagueMet een fraaie en ietwat fortuinlijke solo bezorgde Kylian Mbappé Frankijk de zege in Solna. Dat was voor het eerst sinds 2008. Titelhouder Portugal begint zonder Cristiano Ronaldo overtuigend aan de tweede editie van de Nations League.

Mbappé speelde twee weken geleden nog de Champions League-finale met Paris Saint-Germain, dat uiteindelijk verloor van Bayern München. Nu stond de aanvaller in Solna weer op het veld namens Frankrijk dat het opnam tegen Zweden in de Nationals League.



De 21-jarige Mbappé was direct belangrijk. De Fransen, bij wie Dayot Upamecano debuteerde, hadden zichtbaar moeite met Zweden. Pas in de 41ste minuut kregen de bezoekers hun eerste kans van de wedstrijd. Mbappé zette een dribbel in, kreeg de bal met een gelukje via dankzij een Zweedse knie en verschalkte vervolgens keeper Robin Olsen in de korte hoek: 0-1.

Volledig scherm Kylian Mbappé verschalkt de Zweedse keeper Robin Olsen © via REUTERS Na rust joeg Zweden op de gelijkmaker, maar de ploeg was venijnig genoeg om de Franse muur te slechten. Ook toen de thuisploeg het tempo opschroefde, kon het de wereldkampioen niet kapot spelen. Frankrijk kreeg meer kansen, maar was onnauwkeurig in de afronding. Mbappé liet wat mooie acties zien, maar ging een kwartier voor tijd naar de kant. In de bekerfinale werd hij uit de wedstrijd geschopt en ook tegen Zweden wisten de tegenstanders zijn enkel regelmatig te vinden. Anthony Martial kwam in zijn plaats.

Volledig scherm De gemiste penalty van Antoine Griezmann. © AFP Hij ging diep in blessuretijd alleen op doelman Olsen af, maar werd onreglementair gestopt door Viktor Lindelof. Penalty. Antoine Griezmann die een fletse indruk maakte en een anonieme rol vertolkte, kon diep in blessuretijd alsnog op het scorebord verschijnen. Maar de aanvaller schoot de penalty hoog over. De scheidsrechter floot direct af voor de wedstrijd. Zo won de wereldkampioen zijn eerste wedstrijd in groep 3 en voor het eerst sinds 2008 op Zweedse grond.

Groep 3: Titelhouder Portugal begint Nations League overtuigend

Titelhouder Portugal heeft de tweede editie van de Nations League ingeluid zonder Cristiano Ronaldo en met een overtuigende zege. In Estádio do Dragão werd Kroatië met 4-1 verslagen.

Portugal trad aan zonder de geblesseerde Cristiano Ronaldo. De 35-jarige sterspeler ondervindt hinder van een infectie in zijn rechtervoet. Maar zonder hem kende de thuisploeg weinig problemen met Kroatië. Vlak voor rust zette João Cancelo de Portugezen op voorsprong; hij trok naar binnen en haalde vanaf zo’n twintig meter uit met links.



Na een klein uur spelen, zette Diogo Jota de 2-0 op het scorebord. Met een hard schot van afstand zette João Félix de thuisploeg op 3-0, waarna Bruno Petkovic in blessuretijd nog iets terugdeed. André Silva bracht vlak voor tijd de marge toch weer op drie en bepaalde de eindstand: 4-1. De Portugezen gaan in Groep 1 aan de leiding.

Vorig jaar bleek Portugal in finale te sterk voor Nederland en won de finale met 1-0. Zo trok de ploeg van coach Fernando Santos de eerste editie van de Nations League naar zich toe.

Volledig scherm André Silva viert de 4-1 met zijn ploeggenoten. © AP

Groep 2: België wint in Denemarken dankzij eerste interlandgoal Denayer

België is goed begonnen aan de Nations League door in Denemarken met 2-0 te winnen. In dezelfde groep won Engeland eerder op de avond met 1-0 in IJsland.

Jason Denayer bezorgde de Belgen een goede start door al in de negende minuut raak te tikken uit een voorzet van Dries Mertens, die het duel een kwartier voor tijd besliste door alert te reageren en beheerst raak te tikken. Kort na zijn goal werd de speler van Napoli gewisseld.



De 25-jarige Denayer, verdediger van Olympique Lyon, is de beoogde opvolger van centrale verdediger Vincent Kompany, die onlangs besloot te stoppen. Denayer maakte een sterke indruk, bij vlagen ook in aanvallend opzicht. Zijn goede optreden bekroonde hij met zijn eerste treffer voor de nationale ploeg.

Volledig scherm Jason Denayer zet België in de negende minuut op voorsprong tegen Denemarken. © BELGA

België kwam in Kopenhagen geen moment in de problemen en daarom mochten Jérémy Doku en Leandro Trossard hun debuut maken van bondscoach Roberto Martínez. De Denen leden hun eerste nederlaag in exact twee jaar. Op 5 september 2018 verloren ze een oefeninterland van Slowakije (3-0). Bovendien was het hun eerste thuisnederlaag sinds 11 oktober 2016, toen er met 1-0 verloren werd van Montenegro. Daarentegen won België voor de elfde keer op rij.

Bekijk hier de samenvatting van Denemarken - België:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Groep 2: Fortuinlijke zege Engeland in Reykjavik

Engeland heeft tijdens de eerste speelronde van de Nations League een benauwde en fortuinlijke zege geboekt op IJsland. In Reykjavik won Engeland met 1-0 dankzij een benutte strafschop van Raheem Sterling in blessuretijd. De thuisploeg miste daarna zelf een strafschop.

Er viel lange tijd weinig te genieten in de IJslandse hoofdstad, tot in de laatste vijf minuten plots twee penalty’s gegeven werden. Engeland kreeg een strafschop voor een handsbal van Sverrir Ingason, die na zijn tweede gele kaart mocht vertrekken.

Nog geen minuut later later wees de arbiter opnieuw naar de penaltystip. Ditmaal omdat hij een overtreding had gezien van de Engelse verdediger Joe Gomez. Birkir Bjarnason faalde vanaf elf meter waardoor Engeland met de zege aan de haal ging.

Bekijk hier de samenvatting van IJsland - Engeland:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.