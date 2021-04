Mbappé bezorgt PSG belangrijke zege in Metz in spannende titelrace

Mbappé opende met een mooie uithaal, na een pass van Ander Herrera, al na vier minuten de score in het Stade Saint-Symphorien in Metz. De thuisploeg, veilig op de negende plaats en geen kans meer op Europees voetbal, maakte in de eerste minuut gelijk via Fabien Centonze. Een kwartier later kwamen de bezoekers uit Parijs weer op voorsprong. Mbappé tekende voor zijn 25ste treffer van dit seizoen in de Ligue 1, waarmee hij nu zeven goals meer heeft dan Memphis Depay. Kort voor zijn tweede treffer in Metz kreeg Mbappé nog een gele kaart, maar enkele seconden later kreeg hij de bal in zijn voeten geschoven en liet hij al zijn frustratie los op de bal.



Hij bezorgde zijn club daarmee drie belangrijke punten in de jacht op de achtste landstitel in negen seizoenen. De hegemonie werd alleen even onderbroken door AS Monaco in het seizoen 2016/2017. Mbappé werd in de 87ste minuut vervangen door Julian Draxler. Een minuutje later kreeg PSG nog een strafschop, die door de Argentijnse spits Mauro Icardi werd benut. Icardi was in de 81ste minuut ingevallen voor Neymar, die weer speelde na twee duels schorsing na zijn rode kaart in de verloren topper tegen Lille op 3 april.