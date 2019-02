Mbappé bezorgt PSG de zege in Saint-Étienne

Vierde competitiezege op rij Bosz blijft winnen met Bayer Leverkusen

19:57 Bayer Leverkusen is onder Peter Bosz weer helemaal terug in de race voor Europees voetbal. De Werkself won vanavond met 2-0 van Fortuna Düsseldorf en klom naar de vijfde plaats in de Bundesliga.