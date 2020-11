Mbappé mist kraker met Frankrijk tegen Portugal

Italië ziet Bonucci met spierbles­su­re afhaken voor duel met Polen

20:49 Leonardo Bonucci is er niet bij als Italië, groepsgenoot van Oranje, het opneemt tegen Polen in de Nations League. De ervaren Juventus-verdediger heeft te veel last van een spierblessure en is afgehaakt bij de nationale ploeg, bevestigt de Italiaanse voetbalbond FIGC.