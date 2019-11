Mbappé niet met Paris Saint-Germain naar Brest

Seattle Sounders Leerdam wil revanche op Toronto in MLS-finale: ‘Lodeiro is de motor van ons team’

17:09 Kelvin Leerdam speelt zondagavond (21.00 uur) met Seattle Sounders tegen Toronto FC. Voor de derde keer in vier jaar zijn dat de clubs die in de finale strijden om de MLS Cup, de prijs om het kampioenschap in de Amerikaanse competitie. ,,Twee jaar geleden verloren we in Toronto, maar nu gaan onze 70.000 fans het verschil maken", zegt de 29-jarige rechtsback.