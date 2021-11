Mbappé schiet zichzelf de geschiedenisboeken in met hattrick tegen Kazachstan

Mbappé werd daarmee de eerste speler sinds oktober 1985 die drie goals of meer maakte. Dominique Rocheteau deed dat 36 jaar geleden tegen Luxemburg. Op 22-jarige leeftijd maakte de spits al 23 interlanddoelpunten. Daarmee is hij de jongste ooit die dat bereikte op een dergelijke leeftijd. Thierry Henry was bijna 26 jaar oud toen hij in juni 2002 zijn 22ste treffer maakte.

Met een vierde treffer sloot Mbappé zijn avond in stijl af. Daarmee was hij de eerste speler sinds Just Fontaine in 1958 die vier keer scoorde in één duel. Met de 8-0 zege kunnen de tickets naar Qatar worden geboekt.