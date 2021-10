McTominay verpest prachtige avond van Zahavi en Feyenoord-keeper

Er stond veel op het spel in bij Schotland - Israël. De twee landen strijden met elkaar om de tweede plek achter het ongenaakbare Denemarken in Groep F. Drie eredivsiespelers startten in de basis bij de bezoekers. Naast Zahavi en Marciano gold dat namelijk ook voor Vitesse-verdediger Eli Dasa.

Zahavi liet zich al vroeg zien door op fraaie wijze een vrije trap te benutten en Israël op 0-1 te zetten. John McGinn maakte al snel gelijk, maar via Munas Dabbur namen de bezoekers toch weer de leiding. Dé kans op de 2-2 was er voor Lyndon Dykes, vlak voor rust. Zijn strafschop werd echter gestopt door Marciano, die daarmee het kunstje herhaalde wat hij in de voorbereiding al flikte in het shirt van Feyenoord tegen FC Zürich.

Dykes maakte zijn fout goed door tien minuten na rust met een uiterste krachtsinspanning alsnog voor de 2-2 te zorgen. Daar leek het lange tijd bij te blijven, totdat Scott McTominay (Manchester United) diep in de extra tijd scoorde met zijn bovenbeen na een hoekschop. Door de 3-2 zege staat Schotland nu vier punten los van Israël.

Heerlijke slotfase voor Van ‘t Schip

Griekenland mag blijven hopen op plek twee in Groep B. Op bezoek bij Georgië won de ploeg van bondscoach John van ’t Schip met 0-2. AZ-spelers Pantelis Hatzidiakos en Evangelos Pavlidis hadden een basisplaats, maar Pavlidis werd na een erg matige eerste helft al in de rust vervangen door Van ’t Schip. Ook zonder Pavlidis slaagden de Grieken er maar niet in een gaatje te vinden in de Georgische verdedigingsmuur, tot de absolute slotfase. Na ingrijpen van de VAR ging de bal in de slotminuut op de stip en Anastasios Bakasetas schoot raak. Het werd zelfs nog 0-2 via Dimitrios Pelkas.

Volledig scherm Opluchting bij John van 't Schip na de winst op Georgië. © REUTERS

Door de moeizame zege bleef het gat met nummer twee Zweden drie punten. Zweden, dat Kosovo met 3-0 versloeg, is dinsdag de tegenstander op Scandinavische bodem. Koploper Spanje heeft een punt meer dan Zweden, maar wel een duel meer gespeeld.