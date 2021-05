Media in Barcelona op scherp: ‘Xavi keert terug naar Spanje’

Xavi was in januari 2020 al in beeld bij de Catalaanse club na het ontslag van hoofdcoach Ernesto Valverde. Hij wees destijds zijn favoriete club echter af. Sinds augustus 2020 is Ronald Koeman bij Barça werkzaam als trainer.

Volgens Spaanse media is de kans aanwezig dat Xavi nu wel zal ingaan op een mogelijke aanbieding van Barcelona. De clubleiding is echter tevreden over de manier waarop Koeman momenteel de hoofdmacht naar zijn hand zet. De ploeg van middenvelder Frenkie de Jong won de Spaanse beker en doet nog volop mee in de spannende strijd om de landstitel. Indien Xavi terugkeert bij zijn grote liefde, zal dat vooralsnog in een managementfunctie zijn, zo is de verwachting.