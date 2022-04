Media in Europa omvergeblazen door Manchester City en Real Madrid: ‘Dit was een ongelooflijke avond’

‘Niemand doodt Real Madrid’

Logischerwijs werd ook buiten Engeland gesmuld van het duel tussen Manchester City en Real Madrid. ,,Real Madrid is een wonder", kopt het Spaanse Marca. ,,Het talent van Benzema zorgt weer voor een wonder voor Real Madrid. Ze hadden wel met 8-3 kunnen verliezen, maar het werd slechts 4-3. En nu wacht Bernabéu. Het is nog niet voorbij.”



AS: ,,Er is niemand die Real Madrid doodt. Real Madrid lijkt wel onsterfelijk. Nu is het aan Bernabéu.” El Mundo Deportivo voegt daaraan toe: ,,Het Real Madrid-gen overleeft zelfs deze ode aan het voetbal van Manchester City.”