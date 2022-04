‘Meedogenloze Reds’ maken indruk: ‘Dit is het beste Liverpool ooit’

Liverpool nam gisteren tegen Villarreal alvast een voorschot op een finaleplaats in de Champions League. De oppermachtige thuisploeg, met Virgil van Dijk als centrale verdediger, won met 2-0. Volgende week is de return in Spanje, maar in Engeland is er op Van Dijk na niemand die nog twijfelt aan de uitkomst.

Villarreal, dat eerder onder meer Juventus en Bayern München uitschakelde, beperkte zich vooral tot verdedigen. Aanvaller Arnaut Danjuma Groeneveld kreeg daardoor nauwelijks de gelegenheid zich te onderscheiden. Hij werd kort voor tijd vervangen.

Van een sensationeel duel, zoals een dag eerder in de andere halve finale tussen Manchester City en Real Madrid (4-3), was daarom geen sprake. Maar de superlatieven logen er desondanks niet om. Liverpool had 74 procent balbezit - Villarreal dus 26% - en 737 voltooide passes tegen 272.

In de studio van BT Sport waren de drie analytici Rio Ferdinand (81-voudig international), Michael Owen (Liverpool-icoon en 89-voudig international) en Peter Crouch (42-voudig international) onder de indruk van Liverpool én de werkwijze van trainer Jürgen Klopp. ,,Dit is het beste Liverpool dat ik ooit heb gezien”, zegt Ferdinand. ,,Ze zijn meedogenloos. De manier waarop ze teams achteruit drukken, die energie, die inspanning. Ik zat hier verwonderd te kijken.”

Owen: ,,Dit was totale dominantie. Ook voor mij is dit het beste Liverpool dat ik heb zien spelen. Ze zijn overal. De spelers van Villarreal zijn van het veld gestapt met de gedachte: ‘Wat is hier met ons gebeurd?’ Het is simpelweg onmogelijk om een antwoord te vinden op deze pressing. Maar... Villarreal is volgens mij nog niet helemaal uitgeteld. Liverpool had daarvoor nog één goal nodig. Dan had het game, set en match geweest.

Crouch vult aan: ,,Helaas ben ik te jong om deze groep te kunnen vergelijken met de selectie uit de jaren ‘70. Maar dit is het beste wat ik met eigen ogen kon aanschouwen. Villarreal kreeg geen seconde rust en tijd. Dat middenveld van Liverpool, met Fabinho, Thiago en Henderson, was verbluffend.”

Het laatste woord is voor de coach zelf, Jurgen Klopp: ,,Het was een briljante wedstrijd. Over de eerste helft ben ik zeer te spreken. Het enige probleem was dat we niet scoorden. Maar we hadden ze wel in bedwang. Dat was belangrijk omwille van hun counters. Na de rust hebben we het afgemaakt met twee uitstekende goals.”

Volledig scherm © AP