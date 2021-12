‘Memphis Depay weken aan de kant met hamstringblessure’

Memphis speelde woensdagavond wel de wedstrijd uit in de Allianz Arena, waar Barça met 3-0 verloor en zo werd uitgeschakeld in de Champions League en in februari verder moet in de Europa League. Volgens de club had Memphis aan het einde van de wedstrijd al last van zijn hamstring. Memphis staat na 21 wedstrijden voor Barcelona op acht goals en twee assists.



Jordi Alba is voorlopig ook uit de roulatie met een hamstringblessure. De ervaren linksback viel gisteravond in München al na een halfuur uit en werd vervangen door Óscar Mingueza. Barcelona slaagde er voor het eerst in twintig jaar niet in te overwinteren in de Champions League.