Memphis drukt meteen zijn stempel en redt zwaarbevochten punt voor FC Barcelona

Memphis maakte zijn status als nieuwe ster echter een kwartier voor tijd waar. Nadat Iñigo Martínez kort na rust de score had geopend voor de thuisploeg, trok Memphis de stand gelijk. Een kiezelharde uithaal bleek de Baskische doelman te machtig. Ook landgenoot Frenkie de Jong imponeerde. De middenvelder was de grote dirigent van het worstelende Barcelona en leek zelfs bijna letterlijk in de voetsporen van Messi te treden. Zijn geniale lob eindigde echter op de lat. Ook Memphis kreeg in extremis nog een grote kans. Op aangeven van De Jong faalde hij echter oog in oog met de keeper.