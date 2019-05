Memphis en Tete krijgen Sylvinho als trainer bij Olympique Lyon

Lyon verzekerd van CL-voorronde mede dankzij trefzekere Memphis

18 mei Olympique Lyon gaat het Ligue 1-seizoen afsluiten als nummer drie. Die klassering is goed plaatsing voor de voorronde van de Champions League. Zoveel is duidelijk na de 4-0 zege op SM Caen. Memphis, die een basisplaats had, was met twee doelpunten belangrijk voor zijn ploeg.