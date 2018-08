Memphis staat open voor grotere club: 'Wanneer dat is, zullen we zien'

,,Op dit moment ben ik hier gelukkig, maar ik wil graag naar een grotere club", zei Memphis na het oefenduel tegen Chelsea (0-0, verlies na penalty's). De international werd in de 78ste minuut gewisseld voor landgenoot Kenny Tete. ,,Wanneer dat is, zullen we zien. Zolang ik hier speel en we beginnen, geef ik honderd procent."

Memphis kende na zijn vertrek uit Eindhoven een ongelukkige tijd bij Manchester United, maar is in het zuiden van Frankrijk weer helemaal opgebloeid. Met 19 doelpunten in 36 competitiewedstrijden was hij vorig jaar een van de smaakmakers bij Lyon. ,,Ik ben sowieso gelukkig bij Lyon. Ik ben blij met de spelers en de kwaliteit waarover we beschikken."