Memphis valt geblesseerd uit tegen Getafe, Sevilla en Real Sociedad stellen Europese tickets veilig

samenvattingenGetafe wist dat het zich vanavond zou veiligspelen met een gelijkspel en FC Barcelona dat het definitief tweede zou worden met een puntje, dus de remise in het Coliseum Alfonso Pérez was niet helemaal onverwacht. De 0-0 was echter wel erg slaapverwekkend.

Feest op de tribunes bij de supporters van Getafe na het laatste fluitsignaal, want zij weten dat hun club volgend seizoen opnieuw in La Liga actief zal zijn. De spelers en supporters van FC Barcelona zullen dit duel waarschijnlijk morgenochtend al vergeten zijn, al werd de tweede plek achter kampioen Real Madrid wel definitief veiliggesteld door de ploeg van Xavi. Dat was echter ook het geval geweest met een nederlaag, want nummer drie Atlético Madrid en nummer vier Sevilla speelden in het Wanda Metropolitano in de Spaanse hoofdstad met 1-1 gelijk.

Sevilla plaatste zich door de late gelijkmaker van de Marokkaanse spits Youssef En-Nesyri ook al voor de Champions League van volgend seizoen. Nummer vijf en bekerwinnaar Real Betis gaat de Europa League in, net als nummer zes Real Sociedad. De club uit San Sebastián won met 1-2 bij Villarreal. De halve finalist in de Champions League dit seizoen lijkt genoegen te moeten nemen met een plek in de Conference League, al kan Athletic Bilbao (puntje minder) dat laatste Europese ticket nog afpakken van Arnaut Danjuma en zijn teamgenoten.

Alavés degradeert na vijf jaar

Onderin viel het doek na vijf jaar op het hoogste niveau voor Deportivo Alavés, dat na een 0-1 voorsprong met 3-1 verloor bij Levante. De tweede club van Valencia degradeerde donderdag al door de 6-0 nederlaag bij Real Madrid.



De kampioen van Spanje en Champions League-finalist speelde vanavond met 1-1 gelijk bij Cádiz CF. Eden Hazard deed voor het eerst sinds februari weer eens mee bij de ploeg van Carlo Ancelotti. Volgende week gaan Granada (37 punten), Real Mallorca en Cádiz (beiden 36 punten) er alles aan doen om niet op plek 18 te eindigen en daarmee af te zakken naar het tweede niveau van Spanje.

Memphis geblesseerd naar de kant

Barcelona had vanavond liefst 72 procent balbezit, maar de ploeg van Xavi deed daar de hele wedstrijd weinig tot niets mee. Getafe begon nog wel energiek en kreeg drie corners in de eerste zes minuten, waaruit de Turkse spits Enes Ünal (oud-speler van NAC en FC Twente) twee keer gevaarlijk werd. Ünal maakte dit seizoen liefst 15 van de 32 treffers van Getafe in de competitie, waarmee het probleem van die club direct duidelijk is.



Memphis Depay speelde net zo inspiratieloos en onzichtbaar als bijna al zijn teamgenoten, maar twintig minuten voor tijd viel hij geblesseerd uit en werd hij vervangen door Luuk de Jong. Frenkie de Jong ontbrak nadat hij dinsdagavond in de slotfase tegen Celta de Vigo (3-1 winst) nog een gele kaart pakte en net als Jordi Alba tegen een schorsing aanliep. Barcelona speelt volgende week zondag nog thuis tegen Villarreal.

Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure van Memphis is. Oranje speelt in juni voor de Nations League tegen België (uit, 3 juni), Wales (uit, 8 juni), Polen (thuis, 11 juni) en Wales (thuis, 14 juni).

