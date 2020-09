Memphis verspeelt met nieuw rugnummer opnieuw punten met Lyon

Voormalig Ajacied Bertrand Traoré droeg eerst rugnummer 10 bij Olympique Lyon, maar de aanvaller uit Burkina Faso staat op het punt een transfer naar Aston Villa te maken. Het eervolle rugnummer kwam dus vrij en dat heeft Olympique Lyon doen besluiten Memphis het nummer 10-shirt aan te laten trekken. Rugnummer 11 is nu voor de Zimbabwaanse aanvaller Tino Kadewere. Hoewel Memphis in verband werd gebracht met een overstap naar het Barcelona van coach Ronald Koeman is de Oranje-international nog altijd speler van Lyon. Technisch directeur Juninho Pernambucano meldde eerder al dat Barcelona zich überhaupt nog niet gemeld had voor de Nederlander. En dus stond hij tegen Nîmes gewoon in de basis.

Lyon beleefde een moeizaam thuisduel. Renaud Ripart had namens de bezoekers de grootste kans van de eerste helft. Hij schoot op de lat. De bezoekers kregen sowieso de betere kansen in Lyon, waar de thuisploeg zich steeds stuk liep tegen een verdedigende muur. Een muur die niet te breken viel, zo bleek. Vlak na rust maakte Moussa Dembélé wel een heel fraaie goal achter het standbeen, maar de VAR zag dat de bal vlak daarvoor al achter de achterlijn was geweest. De wedstrijd eindigde zodoende zoals die begon: 0-0.



Olympique Lyon vergaarde vier punten in de eerste drie wedstrijden van het Ligue 1-seizoen. Dijon werd met 4-1 verslagen, waarna het 0-0 werd tegen Girondins Bordeaux en er met 2-1 werd verloren van Montpellier. Memphis scoorde al vier keer in die drie wedstrijden en is daarmee topscorer van de Franse competitie. Vanavond kwam daar dus één puntje, maar geen goal voor Memphis bij. Lyon blijft zodoende steken op een tiende plek in de Ligue 1.