Memphis wint race tegen de klok en start in topper tegen Bakker

De captain van de sterk gestarte Fransen kampte deze week met een spierblessure, waardoor zijn meespelen hoogst onzeker was. ,,We hopen dat het goed komt”, sprak trainer Rudi Garcia hoopvol op de persconferentie. Memphis won uiteindelijk de race tegen de klok en is een van de drie aanvallers die het PSG lastig moeten gaan maken.

De 26-jarige aanvaller is de belangrijkste speler aan de kant van Lyon. Memphis was dit seizoen al zesmaal trefzeker en had daarmee een aanzienlijk aandeel in de huidige topklassering. De achterstand op de Parijse grootmacht bedraagt slechts twee punten en is bij een zege te overbruggen. Bij Paris Saint-Germain start Mitchel Bakker net als in de Champions League als linksachter. Kylian Mbappé start op de bank.