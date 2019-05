Meniscusoperatie voor Suárez, vraagtekens voor bekerfinale en Copa América

Voor Luis Suárez is het seizoen zeer waarschijnlijk voorbij. De Uruguayaanse spits van FC Barcelona moet een operatie aan zijn rechterknie ondergaan vanwege schade aan de meniscus. Na de ingreep zal de Spaanse kampioen verdere mededelingen doen, onder meer over de duur van het herstelproces.

De 32-jarige Suárez deed afgelopen dinsdag nog de hele wedstrijd mee in en tegen Liverpool. Door de afgetekende nederlaag van 4-0 werd FC Barcelona in de halve finales van de Champions League verrassend uitgeschakeld na de 3-0 zege in de heenwedstrijd in Camp Nou.

Suárez reageerde na de afgang in Liverpool ontgoocheld. ,,Bij de laatste goal stonden we te kijken als een paar schooljongens’', zei de oud-Ajacied. ,,Niemand bij ons lette op. Dat is onvoorstelbaar en onvergeeflijk.’'

De 32-jarige Suárez is dit seizoen tot dusver goed voor 25 goals in 49 wedstrijden in alle competities. FC Barcelona speelt op zaterdag 25 mei in de Spaanse bekerfinale tegen Valencia. Eerst volgen nog de resterende competitiewedstrijden tegen Getafe en Eibar. Op 16 juni begint Uruguay aan de Copa América in Brazilië. Uruguay zit in poule C met Chili, Ecuador en het uitgenodigde Japan.