Oud-PSV'er Mertens schiet koploper Napoli naar zwaarbevochten zege

Hans Hateboer mocht vanaf de aftrap meedoen bij Atalanta, dat meedoet in de middenmoot van Italië. Marten de Roon was geschorst en stond niet op het veld.



Napoli zette de thuisploeg snel onder druk, maar grote kansen bleven uit. Na de pauze was José Callejon tot twee keer toe dichtbij de openingstreffer, maar Atalanta-doelman Etrit Berisha stond meer dan eens in de weg.



Met een mooie volley wist voormalig PSV-speler Mertens de doelman van de thuisploeg wél te verschalken: 0-1. In de slotfase ging Atalanta nog op zoek naar de gelijkmaker, maar Pepe Reina was een aantal keer goed bij de les, waardoor Napoli voor minimaal één dag vier punten voorsprong heeft (54 punten) op eerste achtervolger Juventus, dat morgen in actie komt tegen Genoa. Napoli is al 24 uitwedstrijden ongeslagen in de competitie.



Robin Gosens (oud-Vitesse en oud-Heracles) viel na ruim een uur spelen in bij Atalanta.