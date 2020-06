Mertens schiet Napoli naar finale Coppa en pakt bijzonder record

Bayern kan titel ruiken Zirkzee oogst complimen­ten van coach Flick: ‘Geweldig werk geleverd’

13 juni Trainer Hansi Flick van Bayern München was goed te spreken over het spel van Joshua Zirkzee in het gewonnen thuisduel met Borussia Mönchengladbach (2-1). ,,Hij heeft geweldig werk geleverd", zei hij over de 19-jarige Nederlandse aanvaller. ,,Je ziet zijn kwaliteiten.”