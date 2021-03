Messi-achtige cijfers: hoe Memphis zich op de lijstjes van alle topclubs heeft gespeeld

Met een fraaie assist was Memphis Depay gisteravond opnieuw van onschatbare waarde bij Olympique Lyon, dat door een 1-0 zege op Stade Rennes in de race bleef om de landstitel. Niemand in Frankrijk kan sinds zijn komst tippen aan Le Monsieur Plus, een bijnaam die hij dit seizoen vergaarde dankzij Lionel Messi-achtige cijfers.

Pak er een willekeurig lijstje met de grootste miskopen van Manchester United ooit bij en de kans is groot dat Memphis Depay zich daar pijnlijk genoeg in de top heeft genesteld. De Engelse kranten puilden in 2017 uit met kritiek op Memphis, bijna steevast bestempeld als ‘floptransfer'. Voor dertig miljoen euro kwam de veelbelovende aanvaller van PSV naar Old Trafford, maar tot een succesverhaal leidde dat bepaald niet. Anderhalf jaar en slechts twee goals later trok hij de United-deur gedesillusioneerd achter zich dicht, op zoek naar nieuw voetbalgeluk.

De lijst met spelers die hun carrière na een mislukte toptransfer in oneindig verval zagen raken, is schier oneindig. Memphis bewees sinds zijn transfer naar Lyon in januari 2017 echter het tegenovergestelde. Bij de Franse subtopper reanimeerde hij zijn loopbaan en groeide hij uit tot absolute sterspeler. Als aanvoerder van de Fransen gloort de kans om aan het einde van het seizoen de Franse landstitel de lucht in te tillen.

Volledig scherm Memphis Depay bij ManUnited. © Jason Cairnduff

Grote kans dat hij daarna zijn krabbel onder een contract bij een Europese gigant zet. Wie de cijfers van Memphis bekijkt, zal dat niet vreemd vinden. Sinds zijn debuut bij Lyon was de ex-PSV’er liefst 57 keer trefzeker en bereidde hij veertig goals voor. De enige speler in de Europese topcompetities die sindsdien ook minstens veertig keer scoorde én assists gaf, is Lionel Messi. Memphis blijft met die angstaanjagende statistieken grootheden als Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne en Mohamed Salah voor. Kanttekening: Memphis heeft in de jacht op de meest waardevolle spelers (goals en assists bij elkaar opgeteld) nog een flinke slag te slaan. De aanvaller staat Europees op plek zestien.

Dit seizoen schaart Memphis zich in elk geval bij de kanonnen van de Ligue 1. Met veertien goals is hij de grootste bedreiging voor PSG-superster Kylian Mbappé (18 goals) in strijd om de topscorerstitel. Bovendien stond Memphis al aan de basis van acht goals. Alleen Ángel Di María hielp vaker een ploeggenoot aan een treffer in de Ligue 1 (9). De kans is groot dat Memphis zijn ploeg met zijn waarde binnen de lijnen aan eremetaal helpt. De achterstand op koploper Lille OSC bedraagt namelijk slechts drie punten.

Volledig scherm Memphis Depay. © AFP

Clubs die zoeken naar een productieve aanvaller doen er dus verstandig aan bij Memphis aan te kloppen. Memphis overlegt bovendien nog extra indrukwekkende cijfers. Alleen Bruno Fernandes (Manchester United, 76) en Jack Grealish (Aston Villa, 75) creëerde meer kansen dan Memphis (72), die daarmee tot de meest creatieve breinen van de Europese velden behoort.

Volledig scherm Aantal gecreëerde kansen dit seizoen van Memphis Depay. © StatsPerform

Nummer zeven

Het zijn statistieken die er niet om liegen. Daarmee lost hij de laatste jaren alsnog zijn grote belofte in. Na een komeetachtige doorbraak bij PSV verdiende Memphis in 2015 een droomtransfer naar Manchester United. Direct koos hij voor het even legendarische als beladen rugnummer zeven van Ronaldo, Beckham en Cantona, een cijfer dat uiteindelijk te veel druk legde op de jonge aanvaller. Via Olympique Lyon groeide hij in de schaduw van de Europese elite uit tot absolute sterspeler.

Ook de grootheden van het mondiale voetbal zien dat Memphis wekelijks tot de uitblinkers van de Franse competitie behoort. Zoals bekend jaagt Ronald Koeman met FC Barcelona al lange tijd op de aanvaller van het Nederlands elftal, terwijl ook Juventus en Paris Saint-Germain de aanvaller nadrukkelijk in het vizier hebben. Komende zomer is Memphis transfervrij. Mogelijk keert vindt hij met een Franse landstitel op zak opnieuw een plek bij een Europese topploeg, 4,5 jaar nadat hij die droom volgens critici kon vergeten.

Volledig scherm Memphis Depay. © AP