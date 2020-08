Messi, de puurste, zuiverste voetballer uit de geschiedenis

MLS Stam krijgt pak slaag van Chicago Fire, rentree voor Van der Werff

26 augustus Jaap Stam heeft met FC Cincinnati een pak slaag gekregen in de Major League Soccer. Nadat afgelopen week bij de rentree in de Major League Soccer met 0-0 werd gelijkgespeeld tegen DC United was dit keer Chicago Fire met liefst 3-0 te sterk voor de ploeg van de Nederlandse coach.