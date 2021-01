Messi en toptalent Pedri laten Koeman juichen, bijrol voor Frenkie

Sinds het Barça van trainer Ronald Koeman op 5 december 2019 met 2-1 verloor bij Cádiz noteerde de ploeg vier zeges en twee remises in La Liga. Woensdag leek het echter weer snel mis te gaan, toen Iñaki Williams er namens de thuisploeg (waar de nieuwe trainer Marcelino debuteerde op de bank) vandoor ging en na een knappe kapbeweging de 1-0 achter Marc-André ter Stegen schoot.

Volledig scherm © AFP

De gelijkmaker liet echter niet lang op zich wachten, tot opluchting van Koeman. Een pass van Messi leek over de achterlijn te gaan, maar De Jong hield de bal knap binnen en legde 'm met een uiterste krachtsinspanning precies op het hoofd van jongeling Pedri, die de 1-1 binnenkopte. Het pas 18-jarige toptalent was kort voor rust wéér de blikvanger. Hij ontving een steekpass van Messi en legde de bal een paar tellen later met een kunstig hakje panklaar voor de doorgelopen Argentijn. Voor Messi was het binnenschieten van de 1-2 vervolgens een koud kunstje.

In de tweede helft leek Barcelona al snel op een grotere voorsprong te komen, maar de goal van Messi (op aangeven van De Jong) werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. De weer eens weergaloos spelende vedette van Barça kreeg zijn tweede goal echter alsnog: op aangeven van Antoine Griezmann maakte hij een kwartier voor tijd de 1-3, vlak voordat Sergiño Dest werd gewisseld. Het was voor Messi zijn 250ste Barça-goal in uitduels.

Kort voor het einde leidde Messi met een mislukte breedtepass overigens ook nog de 2-3 van Iker Muniain in, maar verder kwam de thuisploeg niet meer. Zodoende staat de ploeg van Koeman nu derde in de competitie, met vijf punten meer dan nummer twee Real Madrid. De koploper is Atlético Madrid: die ploeg heeft al zeven punten meer, maar ook twee duels mínder, dan Barcelona.

