‘Messi geeft jawoord en kiest voor sensationele overstap naar PSG’

Dort­mund-trai­ner Rose onder de indruk van Malen: debuut aanstaande

5 augustus Het debuut van Donyell Malen voor Borussia Dortmund lijkt aanstaande. Trainer Marco Rose is onder de indruk van de van PSV overgekomen spits en verwacht hem in te kunnen zetten in de bekerwedstrijd tegen SV Wesen Wiesbaden.