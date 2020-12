Messi heeft motivatie terug: ‘Voel dat ik weer vol overtuiging wil vechten’

,,Afgelopen zomer voelde ik me erg slecht. Dat kwam door alles wat daarvoor was gebeurd, door hoe het seizoen eindigde, door de fax. Dat droeg ik allemaal aan het begin van dit seizoen nog met me mee. Maar nu voel ik me weer goed”, zei Messi, die eind augustus via zijn advocaat een fax stuurde naar de clubleiding met de boodschap dat hij weg wilde bij Barcelona. Hij beriep zich op een afspraak dat hij na ieder seizoen gratis kan vertrekken. Volgens de leiding was Messi daar echter te laat mee. Na een dagenlange geruchtenstroom maakte Messi bekend dat hij toch in Catalonië blijft.