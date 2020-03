Messi in campagne FIFA en WHO: Kick out Coronavirus

In de videoclip, opgenomen in meerdere talen, benadrukken diverse profvoetballers (behalve Messi en Alisson onder anderen ook Carli Lloyd en Samuel Eto’o), het belang van een goede en grondige persoonlijke hygiëne. De inmiddels bekende adviezen worden nog eens duidelijk uitgelegd: het veelvuldig wassen van de handen met zeep of een desinfecteringsmiddel, in de elleboog hoesten en niezen, niet in de ogen, neus of mond wrijven, op veilige afstand van elkaar blijven en thuis blijven bij klachten.



,,Het virus toont aan hoe kwetsbaar we zijn en hoe globaal de wereld is geworden. Dat vereist mondiale oplossingen", zei FIFA-preses Gianni Infantino. De WHO hoopt met de actie via het voetbal vele miljoenen mensen te informeren en met name het bewustzijn onder de jeugd ten aanzien van het gevreesde virus te vergroten.



De FIFA stelde in een eerder stadium al 10 miljoen dollar (circa 9,1 miljoen euro) beschikbaar aan de WHO voor de strijd tegen het nieuwe coronavirus.