Messi is volgens Koeman de ideale aanvoerder van Barcelona

Lionel Messi heeft zich in ogen van trainer Ronald Koeman bewezen als de ideale aanvoerder sinds de Argentijn besloot bij FC Barcelona te blijven. Dat vertelde de Nederlandse trainer in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Sevilla aanstaande zondag.

,,Er is geen discussie, voor mij is Leo altijd de beste speler ter wereld geweest”, aldus Koeman. ,,Dat dacht ik al eerder, en ik denk dat nog meer nu ik met hem werk. Hij is volledig toegewijd, hij is een voorbeeld voor iedereen zoals een aanvoerder zou moeten zijn.”

Messi speelde afgelopen donderdag een belangrijke rol in het met 3-0 gewonnen duel met Celta de Vigo, waarbij Barcelona lang met tien man speelde. ,,Hij bewees zichzelf opnieuw als aanvoerder tegen Celta. Hij hielp de ploeg de bal van achteruit op te bouwen, omdat het zo belangrijk is om de bal te houden als je één speler minder hebt.”

Koeman prees ook de vorm van middenvelder Philippe Coutinho, die is teruggekeerd na een huurperiode bij Bayern München. ,,Coutinho heeft veel geleerd in Engeland en bij Bayern”, zei hij. ,,Een coach kan helpen, maar het begint allemaal met de kwaliteit van een speler en Coutinho is een geweldige voetballer.”

De Nederlander zei ook dat Barça een spits en een centrumverdediger wil contracteren voordat de transferperiode maandagavond eindigt. Voor die posities worden de namen van Memphis Depay en de Spanjaard Eric García van Manchester City genoemd.

,,We willen García graag contracteren”, bevestigde Koeman. ,,We weten dat het financieel moeilijk is, maar ik hoop dat we het voor elkaar krijgen.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.