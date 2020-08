‘Messi kent zijn toekomst: eerst Manchester City, daarna New York City FC’

‘Manchester City gaat profiteren', valt er groot op de cover van Marca te lezen. Daar spreken ze van een ‘Mexit’. Mundo Deportivo kopt: ‘Manchester City ligt op de loer’ en SPORT houdt de keuze van Messi in het midden met de kop ‘Overstap in zicht’ bij een foto waarin Messi voor een keuzemenu staat: Internazionale, Paris Saint-Germain, Manchester City of Manchester United.



Alle signalen lijken er desondanks op te wijzen dat Messi voor een overstap naar Manchester staat. En dan niet het rode deel van de Engelse voetbalstad, maar het lichtblauwe deel. Bij Manchester City is Guardiola immers trainer. Iets wat hij tussen 2008 en 2012 ook al bij Barcelona was. Guardiola en Messi wonnen samen twee keer de Champions League, twee keer de Europese supercup, twee wereldbekers en drie keer het landskampioenschap, naast twee Copa del Reys en drie Spaanse supercups. Daarnaast zou volgens Marca ook de aanwezigheid van landgenoot en goede vriend Sergio Agüero een van de redenen zijn waarom Messi naar City wil verkassen.