Messi komt niet opdagen bij medische test Barcelona

Women's Champions League Renard kopt Olympique Lyon naar finale, speelkan­sen voor Van de Sanden

26 augustus Olympique Lyon heeft zich geplaatst voor de finale van de UEFA Women's Champions League, waarin het zondagavond VfL Wolfsburg treft in San Sebastián. Lyon won vanavond in de halve finale in Bilbao met 1-0 van Paris Saint-Germain door een goal van aanvoerder Wendie Renard.