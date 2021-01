Messi krijgt milde straf na uitdelen klap, Barcelona alsnog in beroep

Toch is FC Barcelona het niet eens met de schorsing van twee wedstrijden. De Catalanen reageerde direct op het voorstel van de Spaanse competitie. ,,We moeten niet vergeten dat Messi, die nog nooit eerder een rode kaart kreeg voor FC Barcelona, ​​werd weggestuurd in een aanvallende actie om de laatste aanval van de finale op te zetten”, gaf de club aan in een statement op de website. Barcelona gaat daarom in beroep en hoopt zo alsnog de komende wedstrijden over Lionel Messi te beschikken.

Er werd in eerste instantie gevreesd voor een lange schorsing voor de Argentijn. Messi was het zat dat hij meerdere keren in de 3-2 verloren Super Cup Finale onderuit was gehaald. In de slotfase van wedstrijd sloeg hij tegenstander Asier Villalibre met zijn vuist tegen de grond, nadat hij opnieuw werd geblokkeerd. Het was de eerste keer in 753 wedstrijden voor Barcelona dat Messi rood kreeg.