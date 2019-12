Messi leidt Barca met voetbalshow langs Mallorca

FC Barcelona had er zin in tegen Mallorca, de nummer zeventien van La Liga. Na zeven minuten bracht Antoine Griezmann de thuisploeg op voorsprong op aangeven van doelman Marc-André ter Stegen. Daarmee leidde de Fransman het doelpuntenbal in. Tien minuten later verdubbelde Messi de voorsprong: 2-0. Na een half uur maakte Ante Budimir de aansluitingstreffer.