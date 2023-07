Messi met spetterende vuurwerkshow gepresenteerd in Florida: ‘Welcome to Miami baby’

Met videoOnder massale belangstelling en met een spetterende licht- en vuurwerkshow is Lionel Messi zondagavond (lokale tijd) gepresenteerd aan de fans van zijn nieuwe club Inter Miami CF. Het DRV PNK Stadium in Fort Lauderdale in Florida was met 20.000 enthousiaste toeschouwers volgepakt voor de eerste ontmoeting met hun nieuwe idool. ,,Ik kijk ernaar uit te gaan trainen en spelen en deze club te laten groeien en winnen”, zei de 36-jarige wereldkampioen te midden van de spotlights.

De club van mede-eigenaar en voorzitter David Beckham had de officiële presentatie van de 36-jarige wereldkampioen groots en typisch ‘showy’ Amerikaans aangepakt. ‘The Unveil’, was het live via Twitter en YouTube uitgezonden evenement gedoopt, ofwel ‘de onthulling’, alsof er nog iets zou gebeuren wat we nog niet wisten.

Maar de gelikte show viel gedeeltelijk in het water. Storm en regen zorgden voor een paar uur vertraging en een ingeblikt programma. Toch werd al wel duidelijk wat de bedoeling is bij Inter Miami: Messi, die zaterdag zijn handtekening onder een contract tot 2026 bij Inter Miami zette, met een optie voor nog een seizoen,moet zorgen voor aandacht, reuring, publiek en prestaties.

Dat bleek onder meer uit de reeks grootheden uit de sport- en showwereld die via videoboodschappen een warm welkom brachten aan de voormalige ster van Paris St-Germain en Barcelona. NBA-ster Stephen Curry, zanger Alejandro Sanz, zelfs de burgemeester van de stad Francis Suarez heette Messi en zijn gezin van harte welkom in de stad. ,,Begin maar vast met wennen aan Miami met een beroemde Miami-koffie”, sprak hij. De uitsmijter was voor de Puerto Ricaanse zanger Marc Anthony: ,,Hé Leo, mijn vriend. Welcome to Miami, baby.’

De presentatieshow vond plaats in Latijnse sferen. Toepasselijk voor Messi, maar vooral ook voor de achterban van de club in Florida, waar veel Hispanics wonen. Zo trad onder andere de Colombiaanse zanger Camilo op, onder meer bekend van zijn singles Tutu met Shakira en Pedro Capó en Desconocidos met Mau y Ricky en Manuel Turizo.

In het middelpunt van alle glitter en glamour voelde Messi zich zichtbaar nogal overdonderd. ,,Ik dank jullie allemaal voor deze prachtige ontvangst. Ook wil ik graag David (Beckham, red.) en zijn gezin, evenals mijn nieuwe collega’s bedanken voor hoe ze mij en mijn familie hier in Miami hebben ontvangen. Ik zal, zoals altijd, me volledig inzetten voor de club. Ik kijk ernaar uit om te gaan trainen en spelen en deze club te laten groeien en winnen”, was de korte boodschap, waarvan vooral het laatste deel voor groot enthousiasme zorgde op de tribunes.

Vermoedelijk zal de Argentijn maandag na zijn eerste training zijn eerste persconferentie geven als speler van Inter Miami, rondom zijn eerste training. Hij debuteert waarschijnlijk op vrijdag 21 juli tegen de Mexicaanse club Cruz Azul. Dat is een wedstrijd in het kader van de nieuwe Leagues Cup, een toernooi tussen clubs uit de MLS en de Mexicaanse competitie. Zaterdag verloor Inter Miami nog met 3-0 bij St. Louis en staat stijf onderaan in de Eastern Conference van de MLS, waarin vijftien clubs actief zijn.

Busquets

Samen met Messi werden ook middenvelder Sergio Busquets, die bij Barcelona jarenlang samenspeelde met de Argentijn, en de nieuwe Argentijnse trainer Gerardo ‘Tata’ Martino gepresenteerd. Busquets had kort daarvoor, op zijn 35ste verjaardag, een contract getekend bij Inter Miami tot 2026.

Ook Martina, die net als Messi afkomstig is uit de Argentijnse stad Rosario, is geen onbekende voor Messi. De twee werkten al samen in het seizoen 2013/’14, toen Martina coach was van Barcelona. Nadat de ploeg op de laatste speeldag de titel verspeelde aan Atlético Madrid, maakte hij zijn vertrek bekend. Na het WK van dat jaar, waar Argentinië in Brazilië de finale verloor van Duitsland (1-0), werd hij bondscoach van de Argentijnse nationale ploeg. Met La Albiceleste en Messi in de ploeg haalde hij in 2015 en 2016 de finale van de Copa América, die beide keren werden verloren van Chili na strafschoppen. Na die tweede nederlaag nam Martina ontslag.

