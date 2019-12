Messi minder bezig met doelpunten

,,Als ik het veld op loop, denk ik steeds minder vaak aan scoren. Het gaat me nu meer om de wedstrijd zelf”, zegt de 32-jarige aanvoerder van Barcelona in een interview op de website van La Liga. ,,Vroeger was ik heel erg met scoren bezig. In mijn beginperiode miste ik veel kansen. Ik herinner me nog dat Samuel Eto’o tegen me zei: de dag dat je gaat scoren, komt vanzelf. En inderdaad, toen ik eenmaal begon te scoren, bleven de doelpunten komen. Dat ik nu de topscorer aller tijden ben van La Liga, één van de beste competities ter wereld, behoort tot mijn mooiste records.”