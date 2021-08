Messi: waslijst aan prijzen en records bij Barcelona

Belangrijke records: zes keer Gouden Bal; topscorer Spaanse competitie (474 goals); topscorer van Barcelona (672 goals); speler met de meeste duels voor Barcelona (778); meeste goals in één competitieseizoen (50); topscorer Argentinië (76); recordaantal goals in één kalenderjaar in alle clubcompetities (91); recordaantal goals in één seizoen in alle clubcompetities (73).