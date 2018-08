Messi zegt af voor oefenduels Argentinië

Atlético verslaat Real na verlenging en pakt eerste prijs, Arias blijft op de bank

15 augustus Het is Real Madrid niet gelukt om ook zonder superster Cristiano Ronaldo de eerste serieuze prijs van het seizoen te winnen. In Tallinn verloor de ploeg van Julen Lopetegui na verlenging met 4-2 van rivaal Atlético Madrid. Oud-PSV'er Santiago Arias kwam niet in actie.