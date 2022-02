Met de nieuwe Galácticos lijkt PSG Champions League-opponent Real Madrid voorbijgestreefd

Royston Drenthe reanimeer­de loopbaan bij XerxesDZB: ‘Hij had totaal geen kapsones’

Royston Drenthe (34) verwisselde Racing Murcia afgelopen week voor rivaal Real Murcia. Het is een nieuw hoofdstuk in zijn markante loopbaan, die hem zelfs even in de tweede klasse zondag bracht. Bij XerxesDZB hervond de Rotterdammer zijn plezier en stofte hij zijn schoenen af.

