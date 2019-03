Meunier meldt zich geblesseerd af bij Rode Duivels

Hij werd meteen gewisseld, maar over de aard van zijn blessure is niets bekend. Meunier meldde zich in elk geval vanavond af bij de Belgische teamleiding. Martinez miste tijdens de eerste training in Tubeke ook al Mousa Dembélé en Romelu Lukaku. Dembélé (Guangzhou R&F) heeft last van zijn enkel. Lukaku (Manchester United) kampt met een voetblessure.



Eerder al haakten Axel Witsel (bovenbeen), Vincent Kompany (spierblessure) en Kevin De Bruyne (hamstrings) geblesseerd af bij de Rode Duivels.



Barcelona-verdediger Thomas Vermaelen, die wegens een bovenbeenblessure eveneens twijfelachtig was, trainde vandaag wel mee.