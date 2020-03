Mexicaanse recordcoach Trelles (103) overleden

Corona in Denemarken Luijckx: In Denemarken hebben ze eerder maatrege­len genomen

15:59 Het corona-virus heeft ook het voetbal in zijn greep. Vrijwel overal in Europa ligt de bal stil. En wachten Nederlandse spelers en trainers in spanning af wat er komen gaat. Onze rondgang vervolgen we vandaag in Denemarken bij Kees Luijckx (34), verdediger van Silkeborg IF.