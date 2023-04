Mexx Meerdrink treedt in voetsporen vader Martijn na bereiken halve finales Conference League met AZ

,,Ik heb hem nog niet gesproken. Ik zal hem zo wel even bellen om te horen wat hij te zeggen heeft”, zei Meerdink in het AFAS Stadion. De tiener viel tegen het einde van de eerste verlenging in. De aanvaller twijfelde geen moment toen het op strafschoppen aankwam. ,,Ik liet gelijk weten dat ik wel een penalty wilde nemen.”

Meerdink wilde eigenlijk de vijfde strafschop opeisen, maar Riechedly Bazoer was hem voor. Daarom werd het de vierde, maar dat was vanwege twee missers aan de kant van Anderlecht de beslissende. ,,Het was een aardige wandeling naar de strafschopstip. Ik stuiterde de bal nog een keer of vijf en was volledig gefocust. Als je ‘m dan zo inschiet, is dat heerlijk. Je wilt niets anders dan belangrijk zijn voor het team.”