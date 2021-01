Michel Vlap op zijspoor bij Anderlecht

Wanneer Vlap vanmiddag minuten maakt in het oefenduel is de kans groot dat hij morgen tegen OH Leuven voor de tweede keer op rij niet in de selectie zit van de nummer vier van België. Vorige week werd hij bij Anderlecht ook al gepasseerd door Vincent Kompany. De zestienjarige Mario Stroeykens zat toen wel bij de selectie bij de 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Beerschot.

De aankoop van zeven miljoen euro komt dit hele seizoen al weinig in de plannen voor van de voormalig aanvoerder van Manchester City. Vorig jaar maakte Vlap tien doelpunten in 25 wedstrijden. In het huidige seizoen maakte de aanvallende middenvelder nog geen een keer de negentig minuten vol. Vlap kwam niet verder dan 385 minuten in zeven wedstrijden in de Jupiler Pro League. Scoren deed hij evenmin.

Kompany wilde gisteren op de persconferentie niet ingaan op de situatie van de miljoenenaankoop: ,,Of spelers kansen krijgen, hangt van henzelf af. We zullen iedereen nodig hebben, dat is het enige dat ik kan zeggen.” Wel leek de coach voorzichtig aan te geven waar het aan schort bij Vlap. In zijn algemeenheid zei hij: ,, Alles begint met drie sleutelprincipes: nederigheid, hard werk en intensiteit. En bij Anderlecht ook techniek.” Mogelijk mist de ex-Heerenveen speler in de ogen van Kompany, een van die principes.

Michel Vlap maakte vorig seizoen nog tien doelpunten voor de club uit Brussel, dit jaar speelde hij nog maar zeven wedstrijden.