Mickey van der Hart vanuit Polen: Ik verbaas me over berichten uit Nederland

De oud-keeper van Ajax, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle komt voorlopig de tijd wel door. ,,Met een paar vrienden hebben we ons account op een pokersite weer geactiveerd. Jarenlang heb ik de Playstation links laten liggen, maar ook die heb ik maar weer van stal gehaald. Ik volg het nieuws in Nederland uiteraard op de voet. Het enige vervelende is dat ik hier dus helemaal alleen zit. Ik heb in een week niemand gezien, behalve de vrouw die mijn ontbijt komt brengen. Maar je hoort het al: ik zit dus in een luxe situatie.’’



Bij Lech Poznan was het begin van de doelman meer dan goed. De laatste wedstrijd die de club begin deze maand speelde, was hij zelfs aanvoerder. ,,De eerste aanvoerder werd in de winterstop verkocht, de tweede is geblesseerd. Tijdens de voorbereiding was er een stemming onder de spelers. Ik was een paar weken binnen en werd als derde aanvoerder gekozen. Grote bek, hè, haha.’’