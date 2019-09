Miedema baalt van ontbreken in FIFA-team: ‘Ik vind het een grap’

Na afloop van de 4-0 zege op Brighton & Hove Albion, waarin Miedema goed was voor een goal en een assist op Daniëlle van de Donk, reageerde ze laconiek op het FIFA-team van het jaar. Daarin was keepster Sari van Veenendaal de enige Nederlandse speelster, met verder onder meer vijf speelsters van wereldkampioen Verenigde Staten. ,,Ik denk dat iedereen inmiddels wel weet dat die prijzen en teams bullshit zijn. Het gaat alleen maar om populariteit, ik vind het echt een grap. Ik plaats niet zo veel op Twitter of Instagram, daar is het waarschijnlijk misgegaan", zei Miedema vanmiddag na de wedstrijd tegen website Arseblog, die ook uitgebreid verslag doen van de wedstrijd van het vrouwenteam van Arsenal. De titelverdediger in de FA Women's Super League, waarin Miedema vorig seizoen topscorer en beste speelster was, is het seizoen weer goed begonnen. ,,Hoe ik mijn goal maakte, na een aanval met snel combineren, dat is hoe we willen spelen. We genieten allemaal van dat spel. Ik ben nog altijd niet 100 procent fit na een zware zomer met het WK, maar ik ga langzaam weer richting de juiste vorm.”