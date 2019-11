Miedema en Roord trefzeker in League Cup

Roord maakte op slag van rust de 2-0, nadat aanvoerder Kim Little na een half uur de score had geopend. In de tweede helft trof Little nogmaals doel, dit keer vanaf de stip. Vervolgens sloeg Miedema met twee doelpunten toe. In de slotfase bepaalden Jordan Nobbs en Jen Beattie de eindstand op 7-0.



Naast Miedema en Roord stond ook ‘Leeuwin’ Daniëlle van de Donk in de basis bij Arsenal.