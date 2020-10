Miedema en Van de Donk trefzeker namens Arsenal, Martens scoort voor Barcelona

Miedema schoot na tien minuten raak voor haar zesde goal van het seizoen, waarna Van de Donk tien minuten voor rust de voorsprong voor Arsenal verdubbelde. De Schotse verdediger Jennifer Beattie kopte in de tweede helft de 0-3 binnen en tien minuten voor tijd gaf Miedema nog de assist bij de 0-4 van Lotte Wubben-Moy. In blessuretijd maakte Miedema ook nog haar zevende goal van het seizoen, waarmee ze voor de 0-5 eindstand tekende. Bij Brighton deden met verdediger Danique Kerkdijk en middenvelder Inessa Kaagman ook twee Oranje-internationals mee. Jill Roord, die het seizoen begon met hattricks tegen Reading (6-1) en West Ham United (1-9), liep vorige maand bij Oranje een knieblessure op en keek vanaf de tribune toe.



Het vrouwenteam van Arsenal is door de zege weer koploper in de FA Women's Super League, waarin het vorig seizoen derde stond toen de competitie in maart werd stilgelegd. Arsenal heeft nu een doelsaldo van 23-3 en staat op 12 punten na vier duels. Everton staat na de 3-1 zege op West Ham United ook op 12 punten, maar heeft een minder doelsaldo. Manchester United staat derde met tien punten. Jackie Groenen werd gisteren voor de tweede week op rij verkozen tot beste speelster van de wedstrijd in de 1-0 zege op Tottenham Hotspur.