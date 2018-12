Miedema tekent nieuw contract bij Arsenal

Miedema (22) kwam in de zomer van 2017 over van Bayern München. Sindsdien kwam ze tot 34 optredens in het Arsenalshirt waarin ze 29 doelpunten maakte. Dit seizoen produceerde ze al drie hattricks. ,,Vivianne is een fantastische aanvalster, een van de beste in het vrouwenvoetbal. Ze kan uit de moeilijkste posities scoren. We zijn blij met haar contractverlenging’', zei trainer Joe Montemurro. Miedema zelf zei zich goed te voelen in Londen: ,,De richting die de club in wil, bevalt me.’’