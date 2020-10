Miedema topscorer aller tijden in FA Women's Super League en op 200 goals in clubverband

Miedema verbrak met haar hattrick in de eerste helft tegen Spurs het record van Nikita Parris. De Engelse aanvalster, tegenwoordig actief voor Olympique Lyon, scoorde 49 keer in 97 duels voor Everton en Manchester City. Namens haar club uit het noorden van Londen maakte Miedema vanmiddag na zeven minuten spelen al de 2-0 in de derby tegen Tottenham Hotspur. Ze deed dat op aangeven van Daniëlle van de Donk, die al sinds 2015 voor Arsenal speelt. Nog voor rust maakte Miedema er ook 4-0 en 5-0 van, waarmee ze nu dus op 52 goal in 50 competitieduels voor Arsenal staat. Miedema werd in de 66ste minuut naar de kant gehaald door haar coach Joe Montemurro, die nog niet kan beschikken over Jill Roord. Zij begon met twee hattricks uitstekend aan het seizoen en werd verkozen tot beste speelster van de maand september, maar raakte vorige maand geblesseerd in de interland in Rusland (0-1) waarin ze matchwinner was namens Oranje.

201 goals in 266 clubwedstrijden

Miedema maakte na het in eigen land gewonnen EK 2017 de overstap van Bayern München naar Arsenal, waar ze nu op 77 goals in 79 wedstrijden in alle competities staat. Namens haar vorige clubs scoorde Miedema er ook al op los. Ze scoorde als tiener al 83 keer in 74 wedstrijden voor SC Heerenveen. In 2014 maakte ze als achttienjarige spits de overstap naar Bayern München, waar ze 52 keer scoorde in 78 wedstrijden.



Haar totaal kwam daarmee vandaag op 201 doelpunten in clubverband. Daar had Miedema 226 wedstrijden voor nodig.



Miedema is ook al topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen met 69 doelpunten in 89 interlands.